Blitz interforze a Rancitelli e Fontanelle: sequestri e denunce durante i controlli a tappeto [FOTO]

Polizia, guardia di finanza, carabinieri con le unità cinofile sono entrati in azione su disposizione del questore di Pescara Liguori. Denunciata una persona per evasione dai domiciliari

Nuova operazione ad alto impatto da parte delle forze dell'ordine nei quartieri periferici di Pescara, in particolare a Rancitelli e Fontanelle. Questa mattina su disposizione del questore Liguori sono entrati in azione gli uomini della polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza con le rispettive unità cinofile per contrastare principalmente spaccio e reati predatori.

Il servizio è stato organizzato a seguito della riunione tecnica delle forze dell'ordine avvenuta alla presenza del prefetto Di Vincenzo. Questi i risultati dei controlli effettuati: