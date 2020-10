Blitz dei carabinieri al Ferro di Cavallo: telecamere abusive e cavi elettrici illegali, quattro denunce [FOTO]

Controlli straordinari questa mattina all'alba al Ferro di Cavallo in via Tavo, dove i carabinieri della compagnia di Pescara assieme a due unità cinofili di Chieti, hanno passato al setaccio tutti i palazzi di edilizia popolare fra i civici 159 e 185. Il servizio rientra nell'ambito delle attività decise dal comitato per l'ordine e sicurezza dopo i recenti fatti criminali avvenuti nel quartiere.

Quattro persone sono state denunciate per aver installato telecamere negli spazi condominiali senza alcuna autorizzazione, e senza i cartelli informativi previsti per legge. L'obiettivo era quello di controllare e monitorare gli ingressi nelle palazzine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Controllati i contatori Enel dove sono stati trovati cavi elettrici illegali ed estranei, ed ora i carabinieri indagano per risalire ai responsabili. Controllati anche i vani ascensore dell'intero complesso per individuare la presenza di stupefacenti. In un canale di scolo trovato un bilancino elettronico ed alcuni ritagli di cellophane utilizzati per confezionare dosi di droga. Controllate anche 50 persone che transitavano a piedi nell'area del Ferro di Cavallo, e diversi veicoli e motocicli circolanti e parcheggiati, con alcune contravvenzioni al cds elevate dai militari.