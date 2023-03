Via Cesare Battisti senza corrente elettrica per un'ora, disagi ai cittadini

Disagi in via Cesare Battisti oggi, 18 marzo, quando per circa un'ora è mancata l'energia elettrica in alcuni palazzi che si trovano lungo il tratto finale della strada. Il blackout è scattato intorno alle 15,30 e si è concluso poco prima delle 16,30. Ignote al momento le ragioni di tale disservizio, che ha riguardato anche via Silvio Pellico. Già questa notte alle 2, e poi stamattina intorno all'ora di pranzo, c'era stato un lieve sbalzo di tensione, con la corrente andata via e tornata immediatamente, nel giro di un secondo.

Poi, nel primo pomeriggio odierno, il malfunzionamento che, come detto, si è prolungato per quasi 60 minuti. Ricordiamo che nelle ultime settimane la zona è stata interessata da alcuni lavori di manutenzione che hanno riguardato sia la parte centrale di via Battisti sia alcune aree limitrofe come via Silvio Pellico, piazza Martiri Pennesi, via Isonzo, via Fedele Romani, via Fratelli Bandiera e via De Amicis.