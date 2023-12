Bisarca in fiamme sulla A14: chiuso il tratto tra Pineto e Pescara nord, soccorritori sul posto

Bisarca in fiamme sulla A14 al chilometro 360, chiuso il tratto tra Pineto e Pescara nord Città Sant'Angelo in direzione Pescara. Sul posto sono presenti vigili del fuoco, polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Visibili le fiamme anche dalle abitazioni vicine come evidenzia una foto pubblicata sul gruppo fb Silvi nell'anima.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda, si legge sul sito di Autostrade per l'Italia. Dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara nord.

Al momento non si hanno altre notizie sull'eventuale coinvolgimento di persone o altri mezzi.