Bimbo di 2 anni finisce in ospedale dopo essersi ustionato con il caffè bollente

Un bambino di 2 anni è ricoverato in ospedale a Pescara a seguito di un brutto incidente domestico avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi 31 gennaio. Il bimbo, in base ad una prima ricostruzione, è rimasto ustionato dopo che del caffè bollente, mentre era nella sua abitazione, gli è caduto addosso.

Trasportato in pronto soccorso, è stato poi ricoverato dopo essere stato stabilizzato e trasferito in Chirurgia pediatrica. Ha riportato ustioni di primo e secondo grado al torace, in testa e al volto. La prognosi è di 30 giorni.