Bimbo di 9 mesi ricoverato in Rianimazione Covid, ha la polmonite interstiziale

Oltre ai 3 neonati con meno di un mese di vita che si trovano o sono stati, in questi giorni, in terapia intensiva neonatale dopo essere rimasti infettati dal Covid, c'è anche un bimbo di appena nove mesi tra i contagiati. Il piccolo, arrivato dalla provincia di Chieti, è attualmente ricoverato in Rianimazione Covid all'ospedale di Pescara.

Il dottor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive, ha spiegato all'Adnkronos che "il bambino di 9 mesi ha una brutta polmonite insterstiziale. È sottoposto a terapia ventilatoria; per fortuna finora non è stato necessario intubarlo. Ci siamo appoggiati al pediatrico Gaslini di Genova per curarlo, perché loro hanno più esperienza in quest'ambito. Si tratta di situazioni rare, che in Italia si possono contare sulle dita di una mano. Una situazione difficile, ma in leggero miglioramento".