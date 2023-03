Bimbo travolto da un trattore, gli aggiornamenti e il cordoglio di Marsilio: "Una tragedia per tutta la comunità abruzzese"

Prime informazioni in merito alla tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di oggi a Pescara, in Strada Palazzo dove è morto un bimbo di 4 anni. Il bambino è stato travolto e schiacciato dal trattore che, in base a quanto riportato dai soccorritori, era guidato dal padre. La tragedia è avvenuta in un'area di campagna, nelle colline a nord della città. Come riporta Ansa, visibile nel terreno adiacente all'abitazione il trattore, con a terra una bicicletta. Il bambino, a quanto pare, era a bordo della bici quando sarebbe stato travolto dal mezzo rimanendo incastrato. Il corpo del piccolo, coperto da un telo bianco, si trova a pochi metri di distanza, davanti ad una rimessa.

È probabile che il padre, dopo l'incidente, lo abbia preso in braccio e spostato, in un disperato tentativo di soccorrerlo. Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia scientifica che sta conducendo i rilievi, oltre al medico legale e al magistrato di turno. I soccorritori, arrivati pochi minuti dopo la tragedia, non hanno potuto fare nulla in quanto il bambino era già deceduto.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha espresso cordoglio per il dramma che si è consumato a Pescara:

"L'incidente accaduto nelle campagne pescaresi, che è costato la vita a un bambino di 4 anni, addolora l'intera comunità abruzzese. A nome dell'intera giunta regionale porgo il cordoglio alla famiglia ed esprimo la mia personale vicinanza"