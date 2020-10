Muore a soli 19 mesi, dona gli organi e restituisce la speranza a tre bambini

Come riporta l'Ansa Abruzzo, un neonato marchigiano è spirato all'ospedale di Pescara perché affetto da una grave patologia congenita. Dopo un intervento chirurgico, era stato ricoverato in Rianimazione in condizioni disperate e non si è mai ripreso