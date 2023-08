Bimba di 18 mesi cade dalle braccia della madre a Scanno, ricoverata in gravi condizioni a Pescara

Una bambina di solo 18 mesi è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara dopo essere caduta dalle braccia della madre mentre era lungo un sentiero a Scanno.

Come riferisce Today, la famiglia della piccola, originaria di Roma, aveva deciso di passare la domenica nel paesino dell'Aquilano nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

La bambina ha riportato un trauma cranico commotivo.

Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato d'urgenza la piccola di un anno e mezzo nell'ospedale Santo Spirito di Pescara dove è ricoverata in gravi condizioni per un trauma cranico commotivo nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita ma il quadro clinico deve essere monitorato per gli effetti della caduta.