Bimba di 2 anni azzannata da un pitbull senza museruola e senza guinzaglio lungo la riviera nord: è grave

Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di oggi dopo essere stata aggredita da un cane. L'episodio è avvenuto lungo la riviera nord, all'altezza dello stabilimento Oriente. In base ad una prima ricostruzione, la bimba stava passeggiando assieme alla sua famiglia composta dai genitori e da altri due fratelli, quando improvvisamente è stata morsa ed azzannata da un pitbull che non indossava la museruola e non era legato al guinzaglio, che le ha provocato profonde ferite al volto, alla bocca e al naso.

Trasportata da un'ambulanza della Misericordia in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha identificato il proprietario del cane ed ha riportato la calma, in quanto diverse persone si stavano scagliando proprio contro il proprietario dell'animale.