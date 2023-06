Controlli a tappeto della polizia locale nel quadrilatero di piazza Santa Caterina: 13mila prodotti sequestrati in 27 negozi etnici

Ventisette attività controllate (per la gran parte etniche), 41 violazioni accertate con altrettante sanzioni e il sequestro di circa 13mila articoli del valore di circa 47mila euro che in commercio non sarebbero proprio dovuti esserci perché o privi di etichette, o perché forniti di un'etichettatura non conforme o, ancora, perché privi del marchio Ce.

Questo il bilancio dell'intensa attività dell'unità di controllo commercio della polizia locale condotta nel quadrilatero che ruota attorno a piazza Santa Caterina. Un'attività voluta, insieme alle altre promosse anche in altri settori, dal comandante della polizia locale Danilo Palestini che con uno specifico ordine di servizio ha avviato i controlli, compresi quelli sulle attività commerciali coordinate dal maggiore Matteo Giampietro.

Una decisione presa a seguito del tavolo convocato dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo dopo che proprio a lui i residenti si erano rivolti per lamentare in particolare il disagio che si vivrebbe nella zona, tra molestie, bivacco e anche attività di spaccio. Nell'ambito delle sue competenze Palestini ha quindi deciso di operare anche contro le violazioni del commercio a garanzia della salute dei cittadini.

Diverse le violazioni riscontrate dunque comprese quelle relative alla mancanza dei prezzi esposti così come degli orari, ma le più importanti che hanno portato alle sanzioni più elevate, sono proprio quelle al codice del consumo riguardanti le etichettature e la mancanza del marchio Ce riscontrate in particolare sui giocattoli e supporti elettronici con i primi destinati in particolare ai bambini e in entrambi i casi dunque, pericolosi.

Ora l'attenzione della polizia locale si sta concentrando sulla lotta all'abusivismo commerciale con i controlli a tappeto quotidiani che si stanno svolgendo in città e in particolare lungo la rivera dove già due persone sono state multate perché impegnate nell'attività di vendita senza che però ne avrebbero avuto alcuna autorizzazione.

I controlli sono stati effettuati su parte di Corso Vittorio Emanuele II, via Silvio Pellico, viale Muzii e parte di via Cesare Battisti