Il bilancio della polfer in occasione delle feste: 2 arresti, 6 denunce e oltre 7.300 controlli

Gli agenti del compartimento polfer di Marche, Umbria e Abruzzo hanno intensificato il monitoraggio del “territorio ferroviario” durante queste ultime tre settimane, in occasione delle feste di Natale appena trascorse. Il periodo preso in esame, infatti, va dal 18 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Ebbene, il bilancio è di 2 individui arrestati, 6 soggetti denunciati e 7.303 persone sottoposte a controll. Inoltre sono state elevate 8 sanzioni amministrative. La polizia ferroviaria, come informa una nota, ha conseguito questi importanti risultati grazie all’intensificazione dei servizi sia nelle stazioni sia a bordo dei treno, anche in funzione del rispetto delle norme anti Covid.

Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità. Nel complesso sono stati 571 i servizi di pattugliamento nelle stazioni e 64 quelli a bordo dei convogli, per la precisione 124. Infine sono 27 i servizi anti borseggio svolti in abiti civili, e che sono stati potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri.