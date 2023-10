Soccorse 77 persone, elevati 349 verbali e sequestrate 534 attrezzature da pesca: il bilancio di Mare Sicuro 2023

La guardia costiera traccia il bilancio dell'operazione "Mare sicuro 2023".

Mare Sicuro è un’attività che da oltre 30 anni, durante la stagione estiva, vede impegnati sul territorio nazionale 3mila donne e uomini del Corpo, oltre 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei, nel presidiare gli 8mila chilometri di coste del nostro Paese, come pure il Lago di Garda e il Lago Maggiore, pronti a intervenire in caso di emergenze per la sicurezza in mare di bagnanti e diportisti e vigilare sul regolare svolgimento delle attività ricreative, commerciali e a tutela dell’ecosistema marino.

La direzione marittima di Pescara ha svolto, nel complesso, circa 15.500 controlli per lo più in stabilimenti balneari e sul demanio marittimo.

Dalle attività di monitoraggio e controllo sono scaturite 17 notizie di reato, 349 verbali di accertamento di infrazione e il sequestro di 534 attrezzature da pesca, oltre alla restituzione di circa 9959 mq di spiaggia alla libera fruizione. Quaranta sono stati gli interventi Sar (Search and rescue) a favore di 24 unità e 77 persone soccorse, per lo più bagnanti e diportisti. «La costante e capillare presenza del personale lungo il litorale di giurisdizione quale presidio quotidiano per la sicurezza della vita umana in mare, dell’ambiente marino e costiero e del patrimonio naturale sommerso confermano ancor più la vicinanza delle capitanerie di porto–guardia costiera all’utenza e l’attenzione verso le attività che si svolgono in mare e lungo la costa», si legge in una nota.