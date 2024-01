Violazioni al codice della strada: multe per oltre 20milioni in città nel 2023

Oltre 20milioni di euro di multe per violazioni al codice della strada sono state elevate in città dalla polizia locale tra il primo gennaio 2023 e il 19 dicembre 2023 (incluse le spese postali amministrative): nell'ultimo bimestre (primo ottobre-19 dicembre) sono state pari a oltre 4milioni e 800mila euro.

Il bilancio è stato pubblicato con atto di determinazione sull'albo pretorio del Comune di Pescara. In riferimento all'ultimo periodo considerato (primo ottobre 2023-19 dicembre) le sanzioni sono state complessivamente di 4milioni 857mila 834,54 euro. L'incasso ad oggi è di 2milioni 39mila 436,54 euro (un milione 793mila 182,73 euro a titolo di sanzione, 136mila 202, 17 a titolo di spese postali e 99mila 950, 64 euro a titolo di spese amministrative.

All'appello mancano 2milinoi 716mila 320,84 euro a titolo di sanzione, 69mila 305,15 euro di spese postali e 42mila 771,98 euro di spese amministrative.

Guardando a tutto l'anno e cioè al periodo primo gennaio-19 dicembre 2023 si vede come gli incassi siano decisamente inferiori alle sanzioni elevate: nelle casse comunali sono infatti arrivati 8milioni 509mila 166,45 euro (7milioni 545mila 20,83 euro a titolo di sanzione, 545mila 645,02 euro a titolo di spese postali e 418 mila 500,6 euro a titolo di spese amministrative. Il credito vantato è dunque di 11milioni 578mila 640,26 euro a titolo di sanzione di cui 10milioni 603mila 354,8 euro riguardanti gli importi dei verbali notificati oltre i 60 giorni, 301mila 995,56 euro per le spese postali ed 232mila 525,87 euro per le spese amministrative, al netto delle somme già riscosse.