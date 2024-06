Il bilancio delle attività svolte delle forze dell'ordine fra piazza della Repubblica e corso Vittorio Emanuele dall'inizio del 2024

Le forze dell'ordine pescaresi hanno comunicato i dati relativi alle attività svolte sul territorio per la repressione, controllo e prevenzione dei crimini compiuti in strada nella zona del centro, in particolare fra Corso Vittorio Emanuele II (zona terminal bus) e piazza della Repubblica dall'inizio del 2024.

Nel dettaglio in piazza della Repubblica sono due le persone arrestate (tentata rapina e spaccio di stupefacenti), una denunciata per spaccio di stupefacenti e 4 segnalate per detenzione di stupefacenti (articolo 75 D.P.R. 309/90). In corso Vittorio Emanuele II (zona terminal bus) sono sette le persone arrestate per vari reati (detenzione di stupefacenti, oltraggio a pubblico ufficiale, rapina aggravata e rapina in concorso), una persona sanzionata per ubriachezza molesta, tre persone per detenzione di stupefacenti, due persone denunciate per spaccio di stupefacenti, una persona segnalata per violazione dell'ordine del questore di lasciare il comune di Pescara.