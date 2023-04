Nonostante il foglio di via obbligatorio resta in città: sorpreso dalla polizia ferroviaria

Nel corso delle festività pasquali la Polfer ha controllato nelle stazioni ferroviarie di Abruzzo, Marche e Umbria 2.067 persone. Il bilancio è di un arresto e di due persone indagate, una di queste individuata proprio alla stazione di Pescara. Si tratta di un cittadino straniero che avrebbe violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore. L'altro indagato è stato invece individuato nella stazione di Ancona e non sarebbe risultato in regola con la normativa relativa al soggiorno dei cittadini extracomunitari sul territorio nazionale.

L'arresto è invece stato fatto a Fabriano dove la Polfer ha fermato un uomo che si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari come da ordinanza applicativa del tribunale di Firenze, per violenza sessuale.

Complessivamente nelle intense operazioni di controllo sono state impiegate 148 pattuglie impiegate in stazione e 30 a bordo treno, per un totale di 57 convogli ferroviari presenziati (circa 12 treni al giorno). Tre i servizi antiborseggio in abiti civili svolti a terra, 12 quelli automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di polizia ferroviaria, due i minori non accompagnati rintracciati dal personale della specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.