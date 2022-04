Il bilancio delle attività del servizio Meteomont dei carabinieri forestali dopo la prima stagione sciistica post pandemia

La sicurezza in montagna al primo posto. Questo l'aspetto principale del bilancio del servizio Meteomont dei carabinieri forestali di Abruzzo e Molise alla fine della prima stagione sciistica dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19.

Significativa novità è stata rappresentata dall’introduzione di nuove norme volte a migliorare la sicurezza in montagna.

L’Italia, infatti, oltre alle regole già definite da tempo, ha varato quest’anno nuove norme, come ad esempio l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per gli sciatori e l’allargamento dell’uso del casco protettivo, con lo scopo di consentire di vivere la montagna tenendo conto di alcuni potenziali rischi e nel civile rispetto di tutti i fruitori. Questi obblighi non devono essere intesi come restrizioni alla libertà, ma come importanti ed utili strumenti per vivere il tempo libero con ancora maggiore fiducia e tranquillità.

«Nell’ambito delle piste da sci è, pertanto, fondamentale la presenza delle forze dell’ordine, tra i cui compiti vi è proprio quello di assicurare il rispetto delle regole e il soccorso», fanno sapere dai carabinieri forestali, «da questo punto di vista, anche la stagione invernale appena trascorsa ha visto un impegno significativo dei carabinieri forestali che hanno concorso, da dicembre fino ai primi di aprile, con i carabinieri della linea territoriale e le altre forze di polizia, nei servizi di vigilanza, controllo e soccorso sulle piste, effettuando controlli e soccorrendo utenti in difficoltà. Si citano, ad esempio, le attività effettuate nel comprensorio Aremogna - Pizzalto - Monte Pratello (Comuni di Roccaraso e Rivisondoli), dove i carabinieri forestali hanno controllato 1.096 persone, prestato aiuto ad 88 utenti in difficoltà e soccorso 22 sciatori, nel comprensorio di Campofelice, meta abituale di molti turisti che provengono dalla Capitale, dove sono stati rilevati nei servizi specifici otto scontri tra sciatori e tre scontri tra sciatori e slittino con necessità di trasporto in elisoccorso in considerazione della gravità degli incidenti e dei traumi riportati, nel comprensorio di Campo Imperatore, frequentato in maniera significativa anche da appassionati di sci alpinismo, con 68 interventi di soccorso e l’elevazione di 78 verbali per mancato rispetto delle regole di comportamento, nel comprensorio di Passolanciano, in provincia di Chieti, dove sono stati effettuati 112 controlli su persone, 40 soccorsi e sono stati elevati 78 verbali».

A questo si aggiunge l’attività, devoluta per legge all'Arma dei carabinieri, di controllo della stabilità del manto nevoso e di valutazione del pericolo valanghe, svolta attraverso il servizio Meteomont carabinieri. Per l’Appennino Centrale le attività sono gestite e coordinate dal Centro Settore Meteomont dell'Aquila, incardinato nel gruppo carabinieri forestale, che si occupa, in particolare, della redazione del bollettino di pericolo valanghe valido per i settori montani abruzzesi e molisani, diramato al fine di prevenire i rischi legati alla frequentazione della montagna. I carabinieri forestali specificamente addestrati con qualifica di osservatori meteonivometrici, esperti valanghe e previsori valanghe, in servizio nelle stazioni Cc forestale e Cc parchi compiono giornalmente i rilievi del manto nevoso in aree dedicate: le stazioni meteo-nivologiche tradizionali (di seguito Smt). La rete di monitoraggio è, inoltre, integrata da stazioni meteo-nivologiche automatiche (di seguito Sma) predisposte in particolari zone.

REGIONE SMT SMA ABRUZZO 28 10 MOLISE 4 2