Sorpreso dai carabinieri in bicicletta con 90 chili di rame, era ricercato per rapina: arrestato

Proseguono i controlli e le denunce per ricettazioni di soggetti fermati dai carabinieri con grossi quantitativi di rame di illecita provenienza. Nella giornata di domenica 30 aprile, infatti, i militari della compagnia di Pescara hanno denunciato in stato di libertà un 35enne di nazionalità senegalese, fermato in via lago di Capestrano dove era a bordo di una bicicletta con diverse bobine di rame, del peso complessivo di 90 chilogrammi.

Per l'uomo però è scattato anche l'arresto: dai controlli è emerso che su di lui pendeva una condanna della corte d'appello dell'Aquila per una rapina commessa nel 2021 a Pescara. Ora si trova in carcere a San Donato. Nell'ultimi periodo, fra marzo e aprile 2023, sono 5 le persone denunciate per ricettazione di rame.