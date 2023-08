In bici sul marciapiede: multati tre minorenni

Tre minorenni sono stati multati nei giorni scorsi dagli agenti del servizio sicurezza stradale della polizia locale, diretti dal tenente colonnello Massimiliano Giancaterino, perché sorpresi a pedalare su un marciapiede in centro città. Poiché tale pratica è vietata dal codice della strada, i ragazzini sono stati fermati dai vigili urbani e hanno dovuto chiamare i propri genitori che, adesso, saranno responsabili del pagamento della sanzione.

La tariffa prevista per il ciclista che pedala in luoghi vietati (marciapiedi, portici etc.) è di 42 euro, mentre ammonta a 167 euro per quanti circolano contromano rispetto al senso di marcia di una strada. In merito, poi, a quelle persone che non usano la pista ciclabile dove è invece presente (ad esempio in via Regina Margherita, viale Muzii e il lungomare Matteotti), la legge prevede una sanzione di 26 euro. Rischia infine una multa di 165 euro chi pedala facendo uso del telefonino cellulare o delle cuffiette per ascoltare musica. Tutti gli importi hanno una riduzione del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni.

Anche se possono sembrare più sicuri rispetto alla carreggiata riservata alle auto, è dunque proibito salire sui marciapiedi a bordo della bici: la presenza di pedoni, passi carrai, sconnessioni del sedime (che è destinato, per costruzione, ai soli pedoni), ostacoli a margine e attraversamenti improvvisi, può creare situazioni di rischio, con imprevedibili conseguenze amministrative, penali e risarcitorie, in seguito a un incidente. Il sindaco Carlo Masci, contattato da IlPescara.it, commenta: "Azioni come questa sono importanti. Cerchiamo di insegnare l'educazione ai ragazzi, cioè quello che dovrebbero fare i genitori".

La polizia locale precisa che i servizi di prevenzione e repressione su biciclette e monopattini sono quotidiani e le sanzioni sono all'ordine del giorno, aggiungendo che quando si tratta di minori bisogna per forza contestare la violazione ai genitori. Inoltre, sempre a proposito delle bici sul marciapiede, la polizia locale ricorda che questi comportamenti sono pericolosi sia per sé sia per gli altri cittadini, soprattutto per quelli più deboli come gli anziani, i bambini e i disabili, ma anche per coloro che, uscendo dai negozi o dai portoni delle proprie abitazioni, possono improvvisamente trovarsi di fronte i ciclisti che stanno passando, magari a velocità sostenuta, con il rischio di essere travolti. Se si vuole usare un attraversamento pedonale bisogna scendere dalla bici e condurla a mano. I ciclisti possono rimanere in sella solo quando ci sono gli attraversamenti ciclabili, cioè i cosiddetti “quadrotti”.