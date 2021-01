Cronaca Portanuova / Via Lungaterno Sud

Bicicletta ritrovata dalla squadra volante della Questura, si cerca il proprietario [FOTO]

Il rinvenimento del mezzo a due ruote è stato effettuato dagli agenti questa mattina in via Lungaterno Sud. Nello specifico, la bicicletta risulta avere il seguente numero di telaio: GC15410075. Per informazioni recarsi in via Pesaro, 7