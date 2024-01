Bici elettrica rubata in piazza Unione, l'appello della proprietaria per ritrovarla [FOTO]

Una bicicletta elettrica è stata rubata in piazza Unione. Il fatto si sarebbe verificato durante la scorsa notte, presumibilmente in una fascia oraria compresa tra l'1 e l'1:40. Il mezzo era legato a un palo da una catena anti-trancio che, purtroppo, i ladri sono riusciti a tagliare per poi portare via la bici, nonostante gli accorgimenti presi per scongiurare il furto.

Poiché il luogo è pieno di telecamere e di persone, in quanto si era nel bel mezzo di una serata prefestiva, la proprietaria lancia adesso un appello attraverso IlPescara.it per provare a ritrovare la sua preziosa bicicletta: "Se qualcuno sapesse dirci qualcosa al riguardo, anche in anonimato, gliene saremmo grati". Il numero da contattare per eventuali segnalazioni è il seguente: 351/6069769.