Rimosse decine di bici da rottamare abbandonate lungo le strade [FOTO]

La polizia municipale di Pescara è impegnata nella rimozione delle biciclette abbandonate lungo le strade nella giornata odierna, martedì 26 ottobre.

Come scrive il sindaco Carlo Masci si tratta di «un altro servizio attivo contro il degrado e per la pulizia della città».

Gli agenti della polizia municipale hanno agito prevalentemente nella zona di via Cavour e viale Bovio, ma intervengono in tutte le strade nelle quali ci siano bici ormai da buttare abbandonate. Come quelle senza ruote, rotte, arrugginite, in evidente stato di degrado etc.

Come fa sapere il sindaco Masci si tratta di un servizio «che periodicamente viene ripetuto per mantenere il decoro lungo le strade e che i cittadini possono stare tranquilli perché non vengono prelevate le bici funzionanti».