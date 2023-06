Benedetti due mezzi e la nuova autoscala dei vigili del fuoco per l'entrata in servizio [FOTO-VIDEO]

Cerimonia di benedizione e messa in servizio della nuova autoscala Magirus Dla nella sede centrale dei vigili del fuoco di Pescara in viale Pindaro.

Benedetti anche altri due automezzi operativi recentemente assegnati al Comando pescarese.

Alla cerimonia hanno partecipato l’arcivescovo, monsignore Tommaso Valentinetti, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e Don Amedeo Rossi, parroco della chiesa San Luigi Gonzaga.

Ad accoglierli il comandante Luca Verna con la presenza di tutto il personale operativo e amministrativo in servizio nella sede. La nuova autoscala, simbolo dei vigili del fuoco, permetterà di portare soccorso fino a 32 metri di altezza e, grazie ai vari nuovi dispositivi e attrezzature di cui è equipaggiata, sarà possibile svolgere, oltre che le ordinarie operazioni di soccorso, anche particolari attività come: l’estinzione di un incendio direttamente in quota, essendo dotata di un sistema di erogazione d’acqua direttamente alla sommità della scala o attività di ispezione e misurazione dell'intensità del calore in luoghi già percorsi dal fuoco, per mezzo dei dispositivi elettronici di misura integrati (videocamera e termocamera) in dotazione. L’automezzo fa parte di una prima fornitura di 8 autoscale di nuova generazione, fatte realizzare dal dipartimento dei vigili del fuoco e distribuite sul territorio nazionale, che vanno a integrare una dotazione di mezzi e attrezzature dall’alto contenuto tecnologico. La disponibilità del nuovo automezzo, messo a disposizione di personale dei vigili del fuoco altamente formato e addestrato, incrementa in modo sostanziale la capacità operativa sul territorio del Comando dei vigili del fuoco di Pescara, favorendo una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini.