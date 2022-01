Individuato dalla polizia l'aggressore del barista accoltellato in un locale in piazza Unione

La squadra mobile di Pescara ha individuato la persona che ha aggredito e accoltellato un barista questa mattina in piazza Unione. Lo ha reso noto la questura che ha ricostruito quanto accaduto nell'attività in piazza Unione, dove la vittima, un 50enne, ha avuto una discussione con un suo cliente che poco prima si era presentato nel locale.

A quel punto l'aggressore dopo un'accesa discussione si è impossessato di 1.200 euro e prima lo avrebbe colpito con dei pungi e poi con una coltellata alla gamba. Il barista è stato trasportato in ospedale e per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Qui gli agenti lo hanno ascoltato ed hanno avviato le indagini che hanno permesso di risalire al responsabile.