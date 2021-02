Un bar chiuso e numerose sanzioni per violazioni delle norme anti Covid nel Pescarese

Il controllo straordinario, disposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Pescara, ha portato i militari della Compagnia di Popoli a una serie di attività preventive nei territori di competenza.

Nella giornata di ieri sono stati effettuati numerosi posti di blocco lungo le strade particolarmente trafficate.

Fermati 95 veicoli e identificate 120 persone.

Il risultato è di un mezzo sequestrato, oltre all'applicazione di sanzioni di vario tipo relative a violazioni del codice della strada. Le attenzioni dei carabinieri si sono poi spostate sui principali luoghi di aggregazione nei comuni di Popoli, Tocco da Casauria e Scafa. In questo caso sono 10 i cittadini che non hanno rispettato le norme anti Covid e per queste ragioni sono stati multati. Dalle verifiche effettuate negli esercizi commerciali è poi emerso che in un bar di Popoli erano presenti alcuni avventori che consumavano al tavolo in evidente assembramento. Il provvedimento adottato è quello della chiusura per cinque giorni.

Deferiti all'autorità giudiziaria due soggetti, rispettivamente di Scafa e Manoppello. Il primo per aver violato l'obbligo di dimora e la permanenza domiciliare nelle ore notturne, mentre l'altro è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un tirapugni che ha comportato l'aggravante della denuncia per detenzione abusiva di armi e di oggetti atti a offendere.