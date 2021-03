Violazione delle misure anti Covid, la polizia chiude 2 locali: un bar e un internet point. Diverse le multe elevate

Due attività commerciali di Pescara sono state chiuse per la violazione delle misure anti Covid-19 dopo i controlli eseguiti dalla polizia.

In particolare si tratta di un internet point del centro cittadino e di un bar della zona nord del capoluogo adriatico.

Le verifiche sono state eseguite nell'ambito dei servizi disposti giornalmente dal questore Luigi Liguori.

Il personale della squadra amministrativa della questura ha controllato prima un “internet point” ubicato nel centro di Pescara, sorprendendo all’interno una persona intenta a effettuare una scommessa, nonostante le misure per contenere la diffusione del virus lo vietino, consentendo solo le scommesse on line. Pertanto, l’avventore è stato sanzionato per essere uscito di casa senza un giustificato motivo e il titolare del centro scommesse denunciato all’autorità giudiziaria per essersi adoperato al fine di ricevere ed effettuare, dietro corrispettivo, la scommessa dell’avventore; per il locale è scatta la chiusura immediata di cinque giorni. Inoltre, sono state identificate diverse persone assembrate fuori dall’internet point, che sono state sanzionate.

Nell’arco della giornata di ieri, sabato 13 marzo, la squadra amministrativa ha disposto la chiusura immediata per cinque giorni di un bar ubicato nella zona nord della città: sono state trovate alcune persone che consumavano nelle immediate vicinanze del bar che aveva venduto delle birre versandole direttamente in bicchieri di plastica. Il titolare è stato sanzionato per avere violato i protocolli indicanti le modalità di vendita per asporto e i clienti identificati sono stati sanzionati perché si erano assembrate e consumavano vicino al locale.