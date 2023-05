Le bandierine per accogliere il Giro d'Italia sono già tutte strappate [FOTO]

Le bandierine che dovrebbero accogliere l'arrivo del Giro d'Italia sarebbero già ridotte in pessime condizioni. È un lettore a farcelo sapere, segnalando che nei giorni scorsi è stato posizionato qualche centinaio di questi vessilli sui lampioni della riviera.

Ebbene, mancano tre giorni al passaggio della carovana rosa nella nostra città "e non ce n’è uno solo che sia rimasto illeso", precisa il cittadino, aggiungendo inoltre che le bandierine "sono tutte strappate e penzolanti. Una vergogna". Atto vandalico? O sarà stata colpa del maltempo? Non è dato saperlo.

Si chiede pertanto a chi di dovere di intervenire celermente per ripristinare una situazione di decoro in vista di un appuntamento così importante per Pescara, considerando anche che il capoluogo adriatico andrà in onda in televisione ottenendo una grossa visibilità.