Spendono in un bar una banconota da 20 euro falsa, rintracciati e denunciati dalla polizia

Due persone originarie di Foggia sono state denunciate dalla polizia di Stato dopo aver speso una banconota da 20 euro falsa in un bar in via Tiburtina Valeria a Pescara.

I due clienti, dopo aver consumato al tavolo, hanno dato una banconota da 20 euro falsa per un conto di 10 euro.

Ma il gestore del locale, poco dopo, con un controllo più accurato si è accorto di qualche dettaglio che non l'ha convinto.

Ha così allertato le forze dell'ordine e sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante della polizia. I due uomini indicati dal barista sono stati rintracciati in un altro bar non molto distante e i poliziotti si sono accorti che uno dei due aveva tra le mani un altro biglietto da 20 euro e, a terra a pochi passi dai due clienti, hanno trovato una scatoletta contenente altre nove banconote dello stesso taglio. Da un controllo più approfondito si è potuto accertare che tutte le banconote, apparentemente di buona fattura, presentavano lo stesso numero di serie e quindi, contraffatte. I due uomini, originari di Foggia (di cui uno domiciliato in provincia di Pescara), già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Le banconote sono state sequestrate e si invita chiunque abbia ricevuto ieri o nelle giornate precedenti nella zona di Pescara biglietti da 20 euro con il numero di serie SF7075730844, a denunciarlo in qualsiasi ufficio di polizia.