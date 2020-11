Bancarotta fraudolenta e auto riciclaggio: sequestrati beni per 1,6 milioni di euro a due costruttori pescaresi

Due costruttori pescaresi, legate da una parentela stretta, sono indagati dalla guardia di finanza per vari reati finanziari fra cui bancarotta fraudolenta, falso ideologico e auto riciclaggio. Per loro è scattata questa mattina la misura cautelare interdittiva che vieta di esercitare funzioni direttive per un anno, ed il sequestro complessivo di beni per 1,6 milioni di euro.

L'indagine è stata condotta dalla guardia di finanza di Pescara su disposizione del Gip del tribunale e su richiesta della procura, a seguito degli accertamenti condotti per il fallimento di una società di capitali operante a Pescara. Agli indagati vengono contestate operazioni per la sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte, attraverso la sottoscrizione di

negozi giuridici simulati da una società pesantemente indebitata con l’Erario a favore di altra società, sempre riconducibile ai medesimi, successivamente fallita.

Gli immobili sono stati poi fraudolentemente distratti verso una terza società, riconducibile agli indagati, con contratti di compravendita simulati causando un danno ai creditori della società fallita. A uno degli indagati viene contestata anche la falsità ideologica, in quanto ha presentato una falsa denuncia alle autorità per il danneggiamento della documentazione contabile di una società a lui riconducibile in quanto fallita. Contestato anche l'auto riciclaggio per aver sottratto illecitamente beni dal pagamento delle imposte. Il sequestro di 1,6 milioni di euro di beni ha riguardato: