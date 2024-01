Tavolo di Villa Sabucchi trasformato in "bancarella" dello spaccio: tre giovani segnalati, due sono minorenni

Due minorenni e un maggiorenne avrebbero allestito una bancarella dello spaccio su un tavolo del parco di Villa Sabucchi, ma a fermarli sono stati gli agenti della squadra volante con i tre portati in questura per gli accertamenti e poi segnalati la procura per i minorenni e la procura ordinaria.

A segnalare quanto sarebbe avvenuto nel parco è stato un cittadino che aveva notato i tre giovani e denunciando il fatto che avrebbero allestito la particolare bancarella con la droga sopra pronta per la vendita. Di lì a poco gli agenti della squadra volante li hanno individuati notando che, alla loro vista, i ragazzi avrebbero mosso velocemente le mani come se volessero nascondere qualcosa.

Li hanno quindi controllati e identificati. Durante le operazioni gli agenti avrebbero notato che uno dei due minorenni aveva uno strano rigonfiamento all'altezza della zona pubica. Il giovane avrebbe quindi tirato fuori un piccolo marsupio al cui interno c'erano 21 grammi di hashish in parte già divisi e pronti alla vendita e in parte ancora da dividere e confezionare. Cosa che probabilmente avrebbe fatto su richiesta al momento della vendita visto che nel marsupio c'era anche un bilancino di precisione oltre a 45 euro in banconote di diverso taglio.