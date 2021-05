Morto un bambino di soli 2 anni, tragedia a Città Sant'Angelo

Un bambino di soli 2 anni è morto ieri sera, lunedì 17 maggio, a Città Sant'Angelo.

La tragedia è avvenuta nella piscina della villetta della sua famiglia.

In base alla prima ricostruzione dei fatti, il bambino sarebbe morto annegato.

Sul posto sono intervenuti sia i soccorritori del 118 che i carabinieri della Compagnia di Montesilvano ma i tentativi di salvare il bimbo non hanno ottenuto gli effetti sperati. I primi a soccorrerlo, nel tentativo di salvarlo, sono stati i genitori che poi hanno allertato i soccorsi. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari dell'Arma ma al momento sembrerebbe trattarsi di una tragica disgrazia. Il bambino era in casa e dopo qualche minuto che non lo vedevano i genitori, nel cercarlo, hanno fatto purtroppo fatto la tragica scoperta con il piccolo che era caduto in acqua.