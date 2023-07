Bambino di 10 anni si allontana in mare fino alle boe, tratto in salvo dai soccorritori

Un bambino di 10 anni si è allontanato troppo in mare fino alle boe nella mattinata di giovedì 6 luglio.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 13 nel tratto di mare antistante lo stabilimento balneare Lido Azzurro.

Il soccorritore degli Angeli del Mare, brevettato Fisa, Andrea Di Cintio è intervenuto in un salvataggio grazie al richiamo della mamma che ha segnalato come il figlio fosse in difficoltà.

Il bambino si era allontanato fino alle boe che delineano la zona della balneazione. Con prontezza il soccorritore cquatico ha preso baywatch, pinne, maschera e boccaglio e con nuoto operativo di soccorso ha raggiunto e rassicura il bambino autistico di 10 anni. Subito il collega Giacomo Verdecchia della postazione delle Canarie vedendo il collega che stava effettuando un soccorso a nuoto operativo capisce del pericolo imminente e prende subito il pattino di salvataggio per dare ausilio al collega. Appena arrivato sul posto dell'intervento hanno fatto salire il bambino sul pattino e lo hanno riportato a riva dalla mamma facendo rientrare immediatamente il pericolo.

I titolari degli Angeli del Mare Fisa, Carmen Padalino e Marco Schiavone, ringraziano i loro angeli per aver effettuato un soccorso nelle procedure perfette fatte e ringraziano il presidente della Fisa, Raffaele Perrotta, per la preparazione dei soccorritori acquatici Fisa e della loro professionalità.