Viene investito da un'automobile in fase di parcheggio, bambino di 7 anni in prognosi riservata

Un bambino di soli 7 anni si trova ricoverato con prognosi riservata nel reparto di Chirurgia Pediatrica dell'ospedale di Pescara dopo essere stato investito da un automobilista intento a parcheggiare.

L'incidente si è verificato questa mattina, venerdì 11 settembre, a Manoppello.

Stando alle prime informazioni comunicate dai carabinieri della locale stazione, l'uomo alla guida del mezzo ha travolto il piccolo durante una banale manovra per sistemare in sosta la macchina nel giardino di casa.

Il bambino non è comunque in pericolo di vita anche se i medici dovranno valutare se intervenire chirurgicamente. Le indagini proseguono per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.