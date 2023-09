Ricoverato a Pescara un bambino di 2 anni e mezzo con un'intossicazione da cannabis

Un bambino di 2 anni e mezzo, temporaneamente domiciliato con padre e madre in un centro per migranti della provincia di Campobasso, si trova ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Pescara in seguito a una sospetta intossicazione da cannabinoidi, come riporta l'agenzia LaPresse.

Nella tarda mattinata di giovedì 7 settembre il piccolo è stato portato nell'ospedale San Timoteo di Termoli dal 118, al quale si sono rivolti i genitori vedendo che il figlioletto lamentava dolori all'addome ed era in stato di forte sonnolenza.

I primi esami svolti all'ospedale di Termoli avrebbero accertato la presenza di cannabis nell'organismo e a quel punto sono stati allertati dai sanitari i carabinieri della Compagnia di Larino che hanno iniziato la ricostruzione della vicenda, tuttora in corso.

Da Termoli il bambino è stato trasferito nell'ospedale di Pescara, dove si trova non in pericolo di vita. Avviata una indagine finalizzata a fare luce sull'accaduto e che vede coinvolti per il momento entrambi i genitori, che condividono gli alloggi con decine di altri migranti provenienti per lo più da Paesi africani.