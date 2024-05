Fratellino e sorellina smarriti sul lungomare sud: ricerche in tutta la zona [VIDEO-FOTO]

Fiato sospeso per più di un'ora per lo smarrimento di due bambini, fratello e sorella rispettivamente di 9 e 7 anni di cui nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 27 maggio, si sono perse le tracce.

A quanto apre i due piccoli erano in bicicletta con i genitori percorrendo il lungomare da Francavilla al Mare a Pescara, quando se ne sono perse le tracce gettando nel panico i genitori. Una mobilitazione di massa quella delle forze dell'ordine per cercare i due piccoli con anche polizia locale e vigili del fuoco impegnati anche con elicottero e cinofila per trovarli.

Alla fine il sospiro di sollievo: sono stati ritrovati scrivendo il lieto fine a una storia i cui aspetti certamente ci sarà il tempo di chiarire. I due bambini stanno bene.