Auto su asilo, interrogata la mamma: "Errore umano, marcia tolta inavvertitamente"

Sarebbe stato "un errore umano, una marcia tolta inavvertitamente" la causa dello sfrenamento della Volkswagen Passat che l'altro giorno, con a bordo un ragazzo di 12 anni, è piombata sull'asilo Primo Maggio di Pile, frazione dell'Aquila, uccidendo un bambino e ferendone altri cinque. È quanto emerso dall’interrogatorio di oggi in Procura alla mamma 38enne, di origini bulgare, che aveva parcheggiato il mezzo per andare a riprendere i suoi due gemellini nella scuola d'infanzia. Lo confermano fonti difensive, come riporta l’Ansa Abruzzo.

Intanto si svolgeranno domani (21 maggio) alle ore 15.30, nella basilica di Collemaggio, i funerali del bimbo di 4 anni morto nel tragico incidente. A celebrare la funzione saranno il cardinale Giuseppe Petrucci e il rettore della Basilica di Collemaggio, don Nunzio Spinelli. Il luogo sacro, simbolo della città dell'Aquila, può ospitare fino a 2mila persone.

Le esequie sono state fissate dopo che l'autorità giudiziaria ha potuto riconsegnare la salma alla famiglia, una volta che era stata effettuata l'autopsia dall'anatomo patologo dell'ospedale dell'Aquila, Giuseppe Calvisi, alla presenza dei legali delle famiglie coinvolte e dei rappresentanti delle varie istituzioni. Ieri era stato fatto un tentativo per evitare l'esame autoptico.

Tutto ciò mentre i genitori del piccolo, tramite l'avvocato Colella, hanno chiesto ai media "massimo rispetto" e "riservatezza" nei loro confronti per queste ore così drammatiche. Le indagini, condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla procura della Repubblica dell'Aquila, proseguono a ritmo serrato. Stamane è stata affidata la perizia sull'automobile. Gli altri bambini coinvolti, attualmente ricoverati a Roma e all'Aquila, non sono in pericolo di vita.