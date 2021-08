Bambini e adulti incastrati sulla scogliera, salvati dagli Angeli del Mare [FOTO]

Oggi, 13 agosto, nei pressi dello stabilimento “La Playa” è scattato l'allarme per tre bambini, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, che insieme a due famigliari adulti si erano incastrati sulla scogliera. I due soccorritori acquatici Fisa della ditta di salvataggio "Angeli del Mare", Davide Pandolfi e Sara Pulito, trovandosi gia in acqua, sono riusciti a intervenire tempestivamente e ad aiutare i bagnanti in difficoltà. Pandolfi era con il pattino di salvataggio, mentre la Pulito aveva la tavola da Rescue Board adibita al soccorso operativo in mare.

Due bambini sono stati fatti salire sulla tavola, mentre una bambina è salita sul pattino: tutti i minori sono stati accompagnati a riva in sicurezza. Recuperati anche i due adulti che erano con loro. Quello di oggi, per gli Angeli del Mare, è stato il secondo intervento con la tavola da Rescue Board: il primo è avvenuto circa un mese fa e ha facilitato il salvataggio di due bagnanti in difficoltà che si trovavano in acqua con un mare Forza 4 e, successivamente, sono stati trasportati sul mezzo nautico della guardia costiera.