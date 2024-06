Bambina si sente male e perde conoscenza sull'autoscontro, paura alla festa dei Colli

Era a bordo di una delle macchinine dell'autoscontro alla festa dei Colli di Pescara quando si è improvvisamente sentita male arrivando a perdere conoscenza.

Paura, nella serata di lunedì 3 giugno, per una bambina di circa 10-12 anni, che ha accusato un malore che l'ha portata ad avere due crisi epilettiche con convulsioni.

La piccola, mentre era sulla giostra, ha perso i sensi restando inerme nella macchinina dell'autoscontro.

Tra i primi a notarla un soccorritore fuori servizio dell'associazione Life che si è precipitato sul posto e con l'aiuto di un altro uomo ha disteso in posizione di sicurezza la bambina che era in preda alle convulsioni. Pochi minuti dopo sul posto è intervenuta l'ambulanza con il medico della stessa Life che stava prestando servizio alla festa che ha trasportato d'urgenza la piccola in ospedale.