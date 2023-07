Vanno a fare il bagno e rischiano di affogare: tre persone, tra cui una bambina, messe in salvo dai soccorritori Lifeguard

Grazie al loro interventi una bambina e due bagnanti sono stati messi in salvo. Protagonisti del salvataggio avvenuto nel tratto di mare antistante il lido Mila sono stati i due soccorritori Lifeguard.

Come spiegato in un post sulla pagina facebook de La Compagnia del Mare Lifeguard, intorno alle 14 di venerdì 7 luglio si sono accorti che in acqua c'erano tre persone in grave difficoltà. Tra loro anche la piccola. Messo in acqua il pattino li hanno subito raggiunti e recuperati mentre il titolare del lido, con un altro pattino, hanno raggiunti con il pattino e recuperati con nel frattempo il titolare del lido che, con un altro pattino, li ha raggiunto per alleggerire il carico.

A riva sono arrivati spaventati, in particolare la bambina, ma fortunatamente senza altre conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i responsabili del servizio e gli uomini della capitaneria di porto.