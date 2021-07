Paura per due bagnanti che rischiano di annegare, salvati dai bagnini e dalla guardia costiera

Intorno a mezzogiorno i bagnini degli Angeli del Mare, in servizio negli stabilimenti Lido delle Sirene e La Playa, si sono accorti del collega della Lucciola che era con il moscone a ridosso delle boe rosse.

Guardando meglio si accorgono come in acqua ci siano 2 teste ovvero 2 persone in difficoltà in mare.

I due bagnini raggiungono il collega con il moscone e dopo aver superato le scogliere provano a mettere in salvo i due bagnanti.

Uno dei due era diversamente abile senza l'uso degli arti inferiori. Ma entrambi vengono messi in sicurezza e tirati sul moscone e viene data una mano anche al bagnino della Compagnia del Mare-Lifeguard per raddrizzare il moscone. Poi hanno cercato di risuperare la linea degli scogli ma a causa del mare grosso è stato impossibile. Per questo motivo il bagnino in servizio al Lido delle Sirene ha deciso di rientrare a nuoto a riva non senza difficoltà. Con un altro collega ha preso la tavola di salvataggio e sono tornati in mare al di là degli scogli aiutando i bagnanti a salire sulla motovedetta della guardia costiera che li ha riportati sulla terra ferma. Entrambi non avrebbero riportato conseguenza serie.