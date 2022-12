Il Babbo Natale della guardia di finanza arriva in elicottero, doni per i bambini di Rancitelli e dell'Agbe

Un evento di solidarietà e inclusione sociale denominato "È Natale per tutti".

È quello che organizza la guardia di finanza di Pescara nell'hangar del reparto operativo aeronavale della sezione aerea.

L'appuntamento è previsto alle ore 15:30 di lunedì 19 dicembre.

Ospiti dell’evento diverse autorità locali, gli organi d’informazione e, soprattutto, i più piccoli, che vedranno atterrare l’elicottero delle Fiamme Gialle Aw139 in dotazione al Corpo, con a bordo Babbo Natale che distribuirà loro i doni nella casetta gonfiabile allestita per l’occasione. Presenti i bimbi del rione di Rancitelli, i piccoli pazienti oncoematologici dell’associazione “Agbe” e i figli dei finanzieri, tutti insieme per festeggiare il santo Natale con momenti di svago e di gioco.

«L’evento è un’occasione concreta di vicinanza alla collettività delle Fiamme Gialle di Pescara, ancora una volta tra la gente e per la gente», fanno sapere dal Comando provinciale.