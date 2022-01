Avvocatessa aggredita in pieno centro da una sconosciuta

Aggredita in pieno centro da una sconosciuta. È l'assurda vicenda di cui è stata involontaria protagonista l'avvocatessa Simona Staffieri. Tutto è iniziato nel giorno dell'Epifania: intorno alle ore 13 la professionista stava camminando lungo via Venezia quando è stata strattonata da una donna mai vista fino a quel momento.

"Ci siamo incrociate e lei, improvvisamente, mi ha dato una spinta, guardandomi in modo bruttissimo - racconta Staffieri a IlPescara.it - Abbiamo avuto un breve diverbio e la questione si è chiusa lì. Ho poi proseguito per tornare a casa, ma non mi sono accorta che lei mi stesse pedinando. Una volta arrivata al mio palazzo, sono entrata e ho richiuso il portone alle spalle: stavo chiamando l'ascensore quando ho sentito bussare al vetro. Era lei. Così sono tornata indietro e ho aperto: a quel punto la donna ha iniziato ad apostrofarmi in modo molto volgare, malmenandomi. Mi ha schiaffeggiata e mi ha tirato i capelli. Aveva uno sguardo pieno d'odio e la sua reazione è stata di una violenza inaudita. Insieme a lei c'era un uomo che non conosco e che in quei momenti è rimasto inerme, senza intervenire. Sono finita in pronto soccorso, riportatando lesioni con più di 20 giorni per un trauma cranico, una contusione al ginocchio e la frattura di un dito".

Staffieri, ovviamente, non intende chiudere qui la vicenda: "Adesso sto bene ma andrò fino in fondo perché quanto accaduto è ignobile e vergognoso: è stata un'aggressione molto violenta e senza una motivazione, o almeno per una ragione che io non conosco. La polizia sta facendo le indagini e la donna è già stata individuata: ho molta fiducia, non vedo l'ora che venga fatta luce sulla situazione e devo ringraziare gli agenti che hanno immediatamente identificato la persona. Non riesco a darmi una spiegazione di ciò che è avvenuto, provo sentimenti di rabbia e sconforto assoluto. È stata una cosa davvero incredibile".