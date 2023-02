L'avvocato del presunto killer dell'omicidio lungo la strada parco: "Nessun legame con la 'Ndrangheta"

Nessun legame fra Mimmo Nobile e la 'Ndrangheta. A dirlo l'avvocato Luigi Pelusi, che assiste Cosimo "Mimmo" Nobile finito in carcere con l'accusa di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Walter Albi e del tentato omicidio di Luca Cavallito avvenuto lo scorso primo agosto nel "Bar del Parco" di Pescara, nella zona della strada parco. Il legale come riporta Ansa, non solo allontana qualsiasi collegamento fra la "Ndrangheta ed alcuni ambienti pescaresi, ma sostiene che Mimmo Nobile è completamente estraneo alla vicenda. Questa mattina, Nobile si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip di Lanciano Di Renzo.

"Mimmo Nobile è assolutamente estraneo all'intera vicenda e lo dimostreremo con il tempo". Nessuna dichiarazione anche da parte di Natale Ursino, il presunto mandante dell'agguato, interrogato per rogatoria nel carcere di Rebibbia a Roma e difeso dall'avvocato Cesare Placanica. In mattinata si è anche svolto l'esame balistico sulla pistola utilizzata nell'agguato, per capire con assoluta certezza se sia la stessa arma rubata ad una guardia giurata nella rapina dell'11 luglio scorso nel centro agroalimentare di Cepagatti.

Ricordiamo che i due erano stati arrestati dalla squadra mobile di Pescara lo scorso 14 febbraio e l'agguato sarebbe stato motivato, secondo gli inquirenti, da un presunto accordo non onorato dalla vittima Walter Albi e da Luca Cavallito che è sopravvissuto ai colpi del killer.