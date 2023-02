Il legale dell'ex prefetto Provolo sulla sentenza per Rigopiano: "Sono combattuto non riesco a gioire, leggeremo motivazioni"

«Non riesco a gioire, sono molto combattuto con me stesso. Leggeremo le motivazioni, verificheremo, ci confronteremo ma oggi non è il giorno per fare i commenti. E una questione di rispetto per tutti i protagonisti del processo, dal giudice alle parti civili soprattutto per le vittime. È comunque una pagina drammatica della nostra terra». A parlare all'Adnkronos è l'avvocato Sergio della Rocca, difensore dell'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, per il quale la Procura aveva chiesto una pena a 12 anni e assolto ieri, giovedì 23 febbraio.