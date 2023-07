Autostrada A14 riaperta in entrambe le direzioni dopo l'assalto al portavalori

Sono stati conclusi i sopralluoghi della polizia della questura di Pescara lungo l'autostrada A14 Bologna - Taranto nell'area in cui è stato preso d'assalto un furgone portavalori, come riporta l'agenzia LaPresse.

Come noto il tentativo della banda è fallito grazie al tempestivo intervento della polizia stradale del capoluogo adriatico.

Alle ore 14.40 è stato possibile riaprire il tratto compreso tra Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant'Angelo in direzione Ancona, temporaneamente chiuso in precedenza, e messo in sicurezza, a causa di 2 auto del commando che sono state date alle fiamme. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda in direzione Ancona.