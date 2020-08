Paura lungo l'autostrada A14: malore per un bimbo di un anno, in azione l'elicottero del 118 di Pescara

Momenti di paura nella mattinata di oggi 24 agosto per un bimbo di un anno, residente in Lombardia, colto da un malore mentre si trovava in auto nel tratto pescarese dell'autostrada A14 . Il bimbo, affetto da una severa patologia cronica, si è sentito male mentre l'automobile sulla quale viaggiava assieme ai genitori si trovava all'altezza dell'area di servizio Torre di Cerrano in direzione nord.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 di Pescara ed il personale sanitario è riuscito a stabilizzare il bimbo per poi trasportarlo d'urgenza in ospedale. Una volta fuori pericolo, è stato tenuto sotto osservazione e successivamente è stato trasferito a Milano nel nosocomio dove veniva già seguito per la patologia di cui soffre.