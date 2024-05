Autostrada A14 chiusa in entrambe le direzioni tra Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto [VIDEO]

Autostrada A14 chiusa in entrambe le direzioni dal km 351.8 tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto.

Come segnala il sito di Autostrade per l'Italia, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, sia verso Ancona, con 2 km di coda, sia verso Bari, con 1 km di coda.

Chi viaggia verso Bari deve uscire a Pineto e può rientrare sulla A14 a Pescara nord dopo aver percorso al viabilità esterna.

Il percorso inverso in direzione opposta. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia. Ignota al momento la causa della chiusura. Dalle prime informazioni sembrerebbe che ci sia stato un incidente stradale con una persona che avrebbe tentato di togliersi la vita.

Notizia in aggiornamento

