Disposta l'autopsia sull'anziana trovata morta al Ferro di Cavallo

È stata ordinata l'autopsia sull'anziana trovata morta ieri al Ferro di Cavallo, più precisamente nella sua abitazione in via Tavo. È stato il figlio della donna ad allertare il 118 dopo averla rinvenuta ormai senza vita. La vittima aveva 85 anni.

Il decesso sarebbe dovuto a cause naturali, ma gli inquirenti vogliono fare luce sulle ecchimosi che la signora presentava sul corpo. Per questo motivo è stato disposto l'esame medico-legale, da effettuare tra oggi e domani. In base alle prime informazioni, l'anziana sarebbe caduta nella propria camera da letto durante la notte.