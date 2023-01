Ritrovata in via Raffaello un'autoambulanza rubata all'Aquila

Era stata rubata all'Aquila ed è stata ritrovata in via Raffaello a Pescara questa mattina, giovedì 12 gennaio.

Parliamo di un'autoambulanza del comitato dell'Aquila della Croce Rossa che era stata rubata nei giorni scorsi.

Il veicolo, utilizzato per il servizio di emergenza del 118, è stato ritrovato dagli agenti della polizia.

Dalla questura non trapelano altri dettagli ma fanno sapere che sono in corso ulteriori indagini per capire come l'autoambulanza sia finita nel capoluogo adriatico e se sia stata utilizzata per qualche motivo particolare.