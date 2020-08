Auto finisce sui binari e rischia di essere travolta dal treno Roma-Pescara

Auto finisce sui binari e rischia di essere travolta dal treno 3228 Roma-Pescara. Tragedia sfiorata nella serata di ieri (10 agosto) a Celano, dove un 31enne colombiano ha perso il controllo della sua Fiat Idea, lungo via Starze di Sotto, precipitando sulla ferrovia sottostante proprio mentre il convoglio stava sopraggiungendo.

Fortunatamente il macchinista è riuscito a fermarsi, e così il 31enne se l'è cavata "soltanto" con diverse lesioni. Tutto merito di un residente, che dopo aver sentito il forte botto è sceso in strada segnalando l'ostacolo presente sui binari. Sul posto il 118, che ha trasferito l'uomo all’ospedale di Avezzano, nonché i carabinieri del nucleo radiomobile di Avezzano e i vigili del fuoco.

Il treno era atteso a Pescara alle 22,07 ma, come prevedibile, ha accumulato quasi tre ore di ritardo. Dal momento che, a causa dell’incidente, la linea è stata interrotta, Trenitalia ha dovuto fornire un bus sostitutivo per portare a destinazione i 50 passeggeri che in quel momento erano a bordo.